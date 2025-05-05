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Флот в Архангельске пообещал сдерживать цены на треску

ФАС: архангельский траловый флот обязался сдерживать цены на рыбу
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Shutterstock/Shishkin.dv

Архангельский траловый флот (АТФ) зафиксировал цены на свою продукцию и подписал соответствующий договор с региональным министерством агропромышленного комплекса и торговли. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Производитель взял на себя обязательства по сдерживанию оптово-отпускной цены на производимую продукцию (треска свежемороженая, треска горячего копчения, печень трески, зубатка холодного копчения)», — говорится в сообщении.

В публикации гооворится, что стабилизацией цен важно заниматься на всех этапах реализации продукции. В ФАС добавили, что принятые меры помогут сделать товары более востребованными и доступными для россиян.

До этого президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов сообщил, что растущие издержки представителей рыбопромышленной отрасли лягут на потребителей. На фоне сократившихся объемов улова уже в ближайшее время они столкнутся с ростом цен на рыбу, икру и консервы.

Ранее россиянам рассказали, какие виды рыбы подойдут для жарки на мангале.

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