Россиянам рассказали, какие виды рыбы подойдут для жарки на мангале

В Рыбсоюзе заявили, что для жарки на мангале подходит стейк из тунца

Для приготовления на открытом огне подходят жирные виды рыбы, например, атлантический лосось. При этом более нежные — горбушу, кету и кижуч, лучше готовить в фольге на решетке, чтобы они не утратили сочность. Об этом Life рассказали в Рыбном Союзе России.

«На открытом огне подойдет и стейк из тунца — это невероятно быстро и вкусно. Но в приготовлении тунца очень важно не отвлекаться — нельзя передержать, а только чуть опалить, чтобы внутри мясо осталось розовым. Лучше жарить по 2 минуты с обеих сторон», — советуют эксперты.

Также для решетки подойдут стейки палтуса, крупная форель целиком, раскрытая «бабочкой», и осетрина. При приготовлении рекомендуется смазывать рыбу растительным маслом.

До этого эксперты рассказали о пользе радужной форели для здоровья. По их словам, употребление этой рыбы способствует развитию мозга и поддержанию когнитивных функций, потому что в ней содержатся Омега-3 жирные кислоты.

Кроме того, эта рыба является одной из самых экологически чистых, поскольку обитает в воде, свободной от токсичных загрязнений.

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