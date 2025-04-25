ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Что дальше?

ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% и предупредил о продолжительном периоде жесткой политики. В то же время регулятор смягчил сигнал финансовому рынку с умеренно жесткого на нейтральный, что открывает возможности для ожиданий снижения ставки в июне-июле. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейшее падение ставок по вкладам, вплоть до 12–14% к концу 2025 года. Кредитные ставки, по их словам, будут снижаться медленнее, и россиянам стоит ориентироваться на ипотеку под 25% и потребительские кредиты под 35–37% в 2025 году.

Банк России по итогам заседания 25 апреля 2025 года оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор отметил, что инфляционное давление, включая устойчивые компоненты, продолжает снижаться, но остается высоким. Внутренний спрос по-прежнему существенно опережает возможности экономики по наращиванию предложения, однако, согласно оперативным данным, экономика начала возвращаться к траектории сбалансированного роста.

В ЦБ подтвердили намерение сохранять жесткость денежно-кредитной политики настолько долго, насколько это потребуется для возвращения инфляции к цели в 4% — ожидается, что это произойдет в 2026 году. В базовом сценарии средняя ключевая ставка составит 19,5–21,5% в 2025 году и 13,0–14,0% в 2026-м. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в этом году снизится до 7–8%, а в следующем достигнет целевого уровня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По итогам января — марта 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился: в годовом выражении он составил 8,3% против 12,9% в четвертом квартале 2024 года. На 21 апреля годовая инфляция оценивалась в 10,3%.

Что сказала Набиуллина

«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Ценовое давление постепенно уменьшается. Мы исходим из того, что оно продолжит ослабевать, и годовая инфляция вернется к нашей цели 4% в 2026 году. Но риски остаются. Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия. И наши дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво замедляется инфляция», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

Она отметила, что в инфляционные ожидания по сравнению с прошлым заседанием, которое прошло 21 марта, не изменились.

Набиуллина добавила, что на рынке труда сохраняется высокая напряженность: уровень безработицы — у исторических минимумов, однако нехватка кадров постепенно сокращается. В ряде отраслей фиксируется снижение спроса на рабочую силу и ее перераспределение по секторам. Рост зарплат по-прежнему опережает рост производительности, хотя компании уже планируют более умеренные индексации в 2025 году.

Набиуллина также отметила риски для мировой экономики из-за торговых войн.

«Важно не только то, насколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. И если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть. Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен», — сказала глава ЦБ.

Она добавила, что бюджетная политика — это важный фактор, который оказывает существенное влияние на решения ЦБ.

«Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает возврат к бюджетному правилу с этого года, что означает дезинфляционный вклад со стороны бюджета. С учетом складывающейся конъюнктуры на мировых рынках, Минфин РФ отмечает, что может потребоваться корректировка бюджетного правила. Если цена отсечения по нефти будет снижена, это может быть дополнительным дезинфляционным фактором. Еще более важным является то, что подобный пересмотр повысит долгосрочную устойчивость бюджетной политики в сценарии с менее благоприятными условиями на мировом рынке энергоносителей. Подчеркну, что существенная корректировка бюджетной политики всегда учитывается при уточнении нами проводимой денежно-кредитной политики», — заключила Набиуллина.

close Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, Москва, 29 апреля 2022 года Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Регулятор в своем пресс-релизе по итогам заседания подчеркнул, что на среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. По мнению ЦБ, ключевыми источниками этих рисков остаются перегретый спрос, высокие инфляционные ожидания и возможное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в том числе из-за снижения цен на нефть и усиления торговых конфликтов. Потенциальное ослабление рубля может усилить инфляционное давление. Среди дезинфляционных факторов — более заметное торможение кредитования и потребления, а также возможное снижение геополитической напряженности, способное улучшить внешние условия.

Решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка.

«Без интриги — на паузе. Ждать ужесточения денежно-кредитной политики не было смысла — экономика замедляется, кредитование сокращается, рынок труда остывает, рубль очень крепкий, есть робкий геополитический оптимизм. Но и спешить снижать ставку не было аргументов — охлаждение ценового перегрева экономики идет не так быстро, а в мире вдруг вспыхнула торговая война», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам следуют за ключевой ставкой ЦБ. В предвкушении ее снижения падение доходностей по депозитам может быть и быстрее. С конца 2024 года средние максимальные ставки по вкладам упали на 2 процентных пункта, уже до 20%. На пике зимы ставки были 22,3%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уверен, что в ближайшие недели ставки по депозитам опустятся ниже 20%.

«Текущие темпы инфляции в ближайшие месяцы продолжат замедляться. Банки будут постепенно готовиться к тому, что ЦБ может в ближайшие кварталы начать снижать ключевую ставку. В базовом сценарии ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20%. К концу года ключевая ставка может снизиться до 14%. В этом сценарии ставки по депозитам к концу года упадут до 12–14%. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок», — пояснил аналитик «Газете.Ru».

В «Опоре России» при этом полагают, что в ближайшие две-три недели существенных изменений в ставках по вкладам не ожидается.

«Банки вряд ли будут их повышать. Напротив, возможно незначительное снижение. Это связано с ростом просрочек по кредитам: банки вынуждены увеличивать резервы, а для этого — сокращать издержки, в том числе за счет уменьшения ставок по депозитам. В 2025 году максимальные ставки по вкладам могут составить около 25% годовых — это касается крупных вкладов на длительный срок. Ставки для краткосрочных вкладов, вероятно, будут на уровне 16–17 %», — спрогнозировали для «Газеты.Ru» в ассоциации.

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам тоже следуют за ключевой ставкой ЦБ, но, в отличие от депозитных, реагируют на решения регулятора более медленными темпами. То есть кредитные ставки снижаются куда медленнее, чем депозитные, при уменьшении или в ожидании снижения ключевой ставки. Эта тенденция продолжится дальше, уверены эксперты.

В пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» заявили, что, учитывая сигнал ЦБ о жесткой денежно-кредитной политике большую часть 2025 года, в ближайшей перспективе смены тенденций на кредитном рынке ждать не стоит.

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко отметил, что средние ставки по ипотеке находятся в запретительных высотах 28–30%, и вероятно их снижение до 25%, что существенно не повлияет на общую картину. Потребительские кредиты предлагаются в диапазоне 35–37%, изменения по ним едва ли будут в ближайшие месяц-два, уверен эксперт.

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сказал «Газете.Ru», что ставки по кредитам пока сохранятся такими, какие они есть сейчас. По словам экономиста, пик максимальных ставок по кредитам был пройден в начале года. Ставки по кредитам всегда на несколько процентов выше ключевой ставки: по ипотечным кредитам такой спред поменьше, по потребительским кредитам — побольше, подчеркнул Балынин.

«Ставки по кредитам меняются в зависимости от сроков погашения. Краткосрочные займы (до года) сейчас в среднем выдают под 21–22%, длинные — ниже чем под 17%. Наиболее дорогие и короткие займы, вероятнее всего, продолжат плавно дешеветь в ожидании разворота ставки. А долгосрочные, наоборот, могут еще немного вырасти в диапазон 17–18%. Ипотека во вторичке (не субсидированная) из диапазона 27–29% будет перемещаться в зону ниже 25%. Пик высоких ставок, по всей видимости, уже пройден в начале этого года», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Что будет с рублем

С начала 2025 года рубль стал самым доходным инструментом в мире, даже дороже золота. Курс доллара опускался до около 78 рублей, юань был ниже 11 рублей — это уровни лета 2023 года. По мнению экспертов, скорее всего, в апреле и были минимумы иностранных валют, а сейчас можно настраиваться на отскок, плавно переходящий в полноценное восстановление курсов.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля, уверены эксперты. В то же время текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под ~20% годовых). С другой стороны, она охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на валюту. Также в пользу рубля выступает продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,5 млрд рублей в день.

«Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ — США и геополитической ситуации. При сохранении текущей геополитической ситуации доллар в ближайшие недели будет стоить 78–85 рублей, юань — 10,7–11,6 рубля, евро — 89–97 рублей. Прогресс в переговорах может привести к дальнейшему укреплению рубля на снижении страновой риск-премии и ожиданиях притока иностранного капитала. В этом сценарии курс доллара упадет до 70–80 рублей. При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации доллар будет стоить 90–100 рублей», — отметил Васильев.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Зельцер к лету ожидает доллар по 90 рублей, юань — под 12 рублей. По словам экономиста, укрепление курсов валют произойдет из-за высокой вероятности сокращения российского экспорта и роста импорта, перспективы снижения ставки ЦБ, корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки.

В «Опоре России» сказали, что с макроэкономической точки зрения для российской экономики на сегодня приемлем курс доллара в пределах 90–100 рублей. Это не создает значительного инфляционного давления, но поддерживает конкурентоспособность российских производителей на внутреннем рынке, уточнили в ассоциации.

Что будет с ключевой ставкой

25 апреля Банк России смягчил сигнал о будущих действиях с умеренно жесткого на нейтральный. Кроме этого, Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец года в 7–8% и дал прогноз по средней ставке в остаток года на уровне 18,8–21,8%. Это означает, что на конец года ключевая ставка может составить 14–22%, подчеркнул Васильев. Эксперты уверены, что на ближайшем заседании 6 июня ЦБ сохранит ключевую ставку в 21% или снизит ее до 20%.

По мнению Балынина, ЦБ 6 июня с вероятностью в 67% снизит ключевую ставку на 1 п.п., так как этого ждут многие игроки рынка с учетом складывающейся экономической конъюнктуры.

«Особое внимание хотел бы обратить на тот факт, что в обновленном сегодня среднесрочном прогнозе Банка России (по сравнению с февралем 2025 года) не изменился прогноз по инфляции на 2025 год. А из этого я делаю вывод о том, что мероприятия по управлению ее уровнем идут по намеченному ЦБ треку. Это тоже формирует дополнительные предпосылки к вероятности снижения ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказал экономист.

Васильев уверен в сохранении ключевой ставки в 21% 6 июня.

«Цикл смягчения монетарной политики начнется на заседании 25 июля со снижения ключевой ставки до 19–20%. В случае явного ухудшения ситуации в экономике или в случае значимого прогресса в переговорах РФ — США Банк России может начать снижать ключевую ставку на следующем заседании 6 июня. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%. Геополитический фактор и состояние мировой экономики являются основными факторами неопределенности для прогноза. Падение цен на нефть и другое сырье создает риски более слабого рубля и более высокой инфляции. В то же время прогресс в геополитике может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки», — пояснил Васильев.

В «Опоре России» добавили, что на следующем заседании 6 июня возможно несколько сценариев — с наибольшей вероятностью Центробанк может сохранить ставку на текущем уровне, менее вероятно умеренное снижение на 0,5–1 процентный пункт при улучшении экономических макропоказателей.

«При возникновении внешнеполитических или финансовых рисков теоретически возможно даже повышение. Действия Центробанка остаются осторожными, что отражает сложный баланс между борьбой с инфляцией и поддержанием экономической активности. В ближайшие месяцы ключевыми факторами будут внешние условия, а не монетарная политика. Инвесторам и заемщикам стоит готовиться к сохранению высоких ставок как минимум до конца 2025 года», — заключили в «Опоре России».