В России предлагают увеличить лимит на покупки в рассрочку без проверки кредитной истории

«Известия»: в РФ могут повысить лимит на покупки в рассрочку до 100 тысяч рублей

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила в Госдуму предложение повысить порог для покупок через сервисы BNPL («покупай сейчас, плати потом») с 15 тыс. до 100 тыс. рублей без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ). Документ, с которым ознакомились «Известия», адресован главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову.

Согласно законопроекту, регулирующему BNPL-сервисы и одобренному в первом чтении весной 2025 года, покупки свыше 15 тыс. рублей требуют передачи информации в БКИ. Это усложнит оформление рассрочки на крупные товары: мебель, бытовую технику, стройматериалы. По мнению ОПИ, граждане, не имеющие доступа к банковским кредитам из-за высоких ставок и жестких требований, могут обратиться к микрозаймам с годовыми процентами до 292%, что увеличит долговую нагрузку.

В материале сказано, что лимит в 15 тыс. покрывает лишь мелкие покупки (продукты, одежда), исключая значимые категории, такие как медицина или туризм. Комиссия BNPL-сервисов для продавцов (1–2%) существенно ниже банковских ставок, что делает рассрочку выгодной альтернативой. Обязательная передача данных в БКИ при низкой рентабельности сервисов может замедлить их рост.

ОПИ предлагает установить лимит в 100 тыс. рублей и отменить требование по передаче данных в БКИ. Центробанк настаивает на регулировании BNPL-рынка по аналогии с кредитным, чтобы минимизировать риски для финансовой системы.

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