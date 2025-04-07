Эхо приватизации: экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск

Бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева объявили в розыск, карточка на него появилась в базе МВД. СМИ сообщают, что против него возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Два года назад суд изъял у Кондрашева и других мажоритарных акционеров акции СМЗ в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Причиной такого шага были названы нарушения, допущенные при приватизации предприятия в 1992–1996 годах.

Бывший владелец Соликамского магниевого завода 75-летний Петр Кондрашев объявлен в розыск, карточка на него появилась в базе данных МВД, сообщает ТАСС.

«Кондрашев Петр Иванович. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Иных данных (по какой статье ведется в розыск) в сообщении МВД не приводится.

По данным Telegram-канала Baza, в отношении Кондрашева возбуждены два уголовных дела, ему предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств . Вместе с ним по делу проходят другой бывший акционер завода Игорь Пестриков «и другие неустановленные лица».

По предварительным данным, расследование связано с акциями магниевого завода. Со ссылкой на постановление арбитражного суда Уральского округа Baza отмечает, что ранее более 57% акций завода перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых выступал в том числе Кондрашев. При этом, судя по материалам дела, сам он является налоговым резидентом Австрии.

С 2011 года Петр Кондрашев находился в списке российских миллиардеров, составляемом Forbes. В 2023 году он был на 74-м месте (из 110), его состояние оценивалось в $1,6 млрд. В 2024 году Forbes исключил его из списка богатейших россиян.

Кондрашев пришел работать на СМЗ в 1972 году в качестве горного мастера, в 1990 году стал гендиректором предприятия и участвовал в его приватизации.

Как изымали акции СМЗ

В октябре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Пермского края иск об истребовании в пользу государства 89,45% акций Соликамского магниевого завода, принадлежащих четырем акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45% акций), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%, находились в залоге у Кондрашева). Доля Кондрашева, таким образом, составляла 59%, что даже больше, чем приводит Baza.

В качестве обоснования своих требований надзорное ведомство указывало, что приватизация СМЗ в период 1992–1996 годов была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства, вследствие чего государственное имущество выбыло из собственности России «помимо ее воли», а потом находилось «в чужом незаконном владении».

В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил этот иск, и акции были изъяты в пользу государства. Спустя почти два года, в марте 2024-го, тот же суд удовлетворил иск прокурора Прикамья об истребовании в пользу государства оставшихся акций СМЗ, принадлежащих более 2000 миноритариев.

Последнее решение обеспокоило Банк России, который в мае 2024 года подал жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края. В ней указывалось, что регулятор возражает против обращения в доход государства ценных бумаг, которые были куплены инвесторами на бирже, поскольку это может подорвать доверие к процедуре организованных торгов.

«Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», — подчеркивала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В январе 2025 года стало известно, что «Росатом» (в управление которому был передан СМЗ) выделит миноритарным акционерам предприятия 405 млн рублей из расчета по 9,6 тыс. рублей за каждую акцию. Для сравнения: на пике в середине февраля 2022 года акции СМЗ стоили 15,5 тыс. рублей за штуку, перед остановкой торгов на Мосбирже в начале ноября 2022-го — 7,31 тыс. рублей.

«Санкции и металлы». В Москве назвали темы нового раунда переговоров США и РФ На этой неделе в Вашингтоне могут состояться очередные переговоры между Россией и Соединенными... 02 апреля 17:03

Что такое СМЗ

Соликамский магниевый завод — крупнейший в России производитель магния, его доля на отечественном рынке составляет 75%. Кроме того, СМЗ производит широкий спектр редкометальной продукции – тантал, ниобий, титан и пр.

В конце февраля 2025 года гендиректор предприятия Руслан Димухамедов сообщил «Газете.Ru», что завод готов возобновить поставки своей продукции в США. Кроме того, на площадке СМЗ будет построен новый завод по производству редкоземельных металлов. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд рублей, масштабы — 2,5 тыс. тонн продукции в год. Производство должно быть запущено в 2027 году, планируется выпуск неодима, празеодима, лантана, церия и концентрата среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий).