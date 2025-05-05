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Банк Santander продает польские активы за €7 млрд

Испанский Banco Santander продаст часть своих активов в Польше на €7 млрд
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Global Look Press

Крупнейший банк еврозоны по рыночной капитализации Banco Santander сообщил о продаже значительной части своих польских активов австрийской Erste Group. Об этом говорится на сайте регулятора.

Это станет крупнейшей в истории Erste Group сделкой, включающей приобретение 49% акций Santander Bank Polska и 50% акций Santander TFI за приблизительно €7 млрд. Santander планирует использовать вырученные средства для обратного выкупа собственных акций на сумму €3,2 млрд и инвестиций в американский и латиноамериканский рынки. После сделки Santander сохранит 13% акций польского подразделения.

Как сообщается, продажа соответствует стратегии Santander по сокращению европейского присутствия и расширению деятельности в Америке, в то время как Erste Group укрепляет свои позиции в Центральной и Восточной Европе. В результате сделки число клиентов Erste Group за пределами Австрии превысит 18 миллионов, а потенциальный рынок достигнет почти 78 миллионов человек.

После появления информации о сделке акции Banco Santander продемонстрировали незначительный рост (0,13%), а акции Erste Group выросли на 7%.

В марте турецкий Центробанк на фоне протестов в стране и обвала курса национальной валюты продал за три дня $25 млрд для поддержания курса лиры.

Ранее Пакистан решил купить 1,1% акций Нового банка развития БРИКС (НБР).

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