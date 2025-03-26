Одна страна продала $25 млрд на фоне протестов

Турецкий Центробанк на фоне протестов в стране и обвала курса нацвалюты продал за три дня $25 млрд для поддержания курса лиры, пишет местная газета Ekonomim со ссылкой на сообщение главы регулятора Фатиха Карахана.

По данным издания, на этой неделе глава Минфина Мехмет Шимшек и Карахан провели видеоконференцию, в ходе которой попытались успокоить иностранных инвесторов в связи с политическими событиями в стране. Как рассказал руководитель Центробанка, 19, 20 и 21 марта было продано на рынке $10,3 и $12 млрд соответственно.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах.

После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции.