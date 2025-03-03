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Азиатская страна купит долю в банке БРИКС

Nikkei Asia: Пакистан купит долю в Новом банке развития БРИКС
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Правительство Бразилии

Пакистан купит 1,1% акций Нового банка развития БРИКС (НБР) за $582 млн с целью повышения независимости от Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), пишет издание Nikkei Asia.

По словам директора Института Южной Азии вашингтонского Центра Уилсона Майкла Кугельмана, с которым поговорило издание, основная мотивация Исламабада в присоединении к НБР заключается в том, чтобы уменьшить зависимость от Бреттон-Вудской экономической системы. Он назвал это достаточно странным шагом на фоне того, что Пакистан сильно зависим от этой самой системы.

Как напомнило издание, в сентябре прошлого года исполнительный совет МВФ одобрил Пакистану в качестве помощи $7 млрд с перечислением в течение 37 месяцев.

В первой половине февраля депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер выразил мнение, согласно которому, если американская администрация введет пошлины на товары из Евросоюза, то это активизирует торговлю европейских стран с странами БРИКС, в том числе – с Россией.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших стран БРИКС не намерена отказываться от доллара.

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