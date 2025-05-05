Россиян предупредили о псевдопивных напитках

Производители джин-тоников сменили рецептуру производимой продукции из-за акцизов, после чего она попала в категорию пивных напитков. Об этом Ura.ru рассказал глава Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.

«В категорию «пивных напитков» попали алкогольные коктейли типа «джин-тоники», но с измененным составом. <..> Это позволило им уйти от повышенного налога. Но такие псевдо-пивные коктейли негативно влияют на репутацию добросовестных пивоваров», — посетовал он.

Глава ассоциации подчеркнул, что в составе пива не может быть этилового спирта, поскольку в этом напитке алкоголь появляется за счет естественного брожения.

До этого производитель водки «Царская», компания Ladoga, начала выпускать джин-тоник.

Коктейль появится в рознице под брендом Barrister, уточнил представитель Ladoga. Компания в настоящее время уже выпускает джин под этим же брендом, а коктейль изготавливается на его основе.

Прежде, по словам представителя компании, джин-тоник в бутылках в России производился в основном на основе пива и спирта, поскольку добавление в состав продукции качественных крепких спиртных напитков резко увеличивает стоимость.

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