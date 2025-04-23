В Уфе 11-летняя девочка случайно выпила коктейль с антисептиком

Mash: в Уфе мать и дочь выпили антисептик вместо коктейля в местном кафе

Жительница Уфы и ее дочь пострадали после того, как выпили коктейль в местном заведении. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в кафе на Менделеева. По словам самой женщины, вместе с подругами и 11-летней дочерью они пришли на место, ребенок заказал себе напиток.

Когда заказ принесли, девочка отпила немного и почувствовала странный вкус, после чего отдала коктейль матери, женщина также попробовала. Позже самочувствие обеих ухудшилось, родительница вызвала скорую помощь.

Позже выяснилось, что на кухне заведения оказался антисептик, который по неизвестной причине попал к бармену, который случайно добавил его в напиток вместо воды.

Пострадавшая обратилась в полицию.

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