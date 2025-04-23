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В Уфе 11-летняя девочка случайно выпила коктейль с антисептиком

Mash: в Уфе мать и дочь выпили антисептик вместо коктейля в местном кафе
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Shutterstock/Maksym Fesenko

Жительница Уфы и ее дочь пострадали после того, как выпили коктейль в местном заведении. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в кафе на Менделеева. По словам самой женщины, вместе с подругами и 11-летней дочерью они пришли на место, ребенок заказал себе напиток.

Когда заказ принесли, девочка отпила немного и почувствовала странный вкус, после чего отдала коктейль матери, женщина также попробовала. Позже самочувствие обеих ухудшилось, родительница вызвала скорую помощь.

Позже выяснилось, что на кухне заведения оказался антисептик, который по неизвестной причине попал к бармену, который случайно добавил его в напиток вместо воды.
Пострадавшая обратилась в полицию.

До этого в Нижегородской области 15-летняя девушка отравилась неизвестным веществом. Учительница обратила внимание, что на уроке у школьницы было странное состояние, поэтому она вызвала скорую помощь. В больницу пострадавшая попала уже в состоянии комы.

Ранее в Ленобласти третьеклассник попал в реанимацию с отравлением алкоголем.

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