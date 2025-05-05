Стало известно, сколько получают акушерки

В 2025 году в России было открыто 3,3 тыс. вакансий для акушерок. Средняя предлагаемая зарплата для акушерок в России в этом году превысила среднерыночную (74 тыс. рублей) и составила 82,2 тыс. рублей (+4% за год). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru к Международному дню акушерок 5 мая.

Самый высокий спрос на них зафиксирован в Москве (16% от всех вакансий для данных специалистов). Существенный спрос на акушерок наблюдается в Санкт-Петербурге (8%), Московской области (7%), Новосибирской области (5%), Краснодарском крае (4%), Свердловской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан (по 3%). При этом среди регионов с наиболее активным ростом спроса на акушерок лидером оказалась республика Коми, где количество предложений о работе для них выросло сразу в 2,2 раза за год. Также существенный прирост числа вакансий для акушерок произошел в Ставропольском крае (+58%), Курской области (+55%) и Архангельской области (+39%).

Акушерки, как и в целом медработники, являются одними из самых дефицитных специалистов в России. В этом году вакансий для них открыто больше, чем резюме: на одно предложение о работе для акушерки приходится, в среднем, 0,9 резюме потенциальных кандидатов. Здоровым соотношением спроса и предложения на рынке труда считается диапазон 4,0—7,9 резюме на вакансию, а значение индекса менее 1,9 говорит об остром дефиците специалистов.

Несмотря на положительную динамику, предложения работодателей по зарплате отстают от ожиданий соискателей — сейчас кандидаты-акушеры претендуют на заработок 100 тыс. рублей, в среднем. Лишь единицы регионов попадают в эти ожидания, среди них — Москва (средняя предлагаемая зарплата для акушеров здесь — 135,5 тыс. рублей), Забайкальский край (150,0 тыс. рублей), Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новгородская область, Удмуртская Республика, Мурманская область, Кировская область и Республика Коми (по 100,0 тыс. рублей). Наиболее низкие зарплаты сейчас предлагают акушеркам в Алтайском крае (45 тыс. рублей) и Волгоградской области (50 тыс. рублей).

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в апреле.