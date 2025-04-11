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Названы профессии с самыми высокими зарплатами в апреле

HeadHunter: самая высокая предлагаемая зарплата в апреле — 267,5 тыс. рублей
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Depositphotos

Средняя предлагаемая россиянам зарплата по итогам марта 2025 года составила 74,9 тыс. рублей (+9,9 тыс. рублей за год и +1,3 тыс. рублей в феврале), рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru.

На первых трех местах по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля 2025 года оказались специалисты из IT. Так, дата-сайентистам в среднем предлагают 267,5 тыс. рублей, руководителям группы разработки — 222,6 тыс. рублей, DevOps-инженерам — 204,4 тыс. рублей.

Также в десятку самых «дорогих» специалистов попали коммерческий директор (202,6 тыс. рублей), финансовый директор (200 тыс. рублей), директор по маркетингу и PR (200 тыс. рублей), операционный директор (185 тыс. рублей), системный аналитик (182,3 тыс. рублей), агент по недвижимости (180,1 тыс. рублей) и руководитель строительного проекта (166,6 тыс. рублей).

На первую десятку специалистов по уровню предлагаемых зарплат приходится только 1,4% от всего рынка вакансий.

По сравнению с прошлым годом наиболее заметно выросли зарплаты у директоров по маркетингу и PR (+50 тыс. рублей), финансовых аналитиков (+43 тыс. рублей), агентов по недвижимости (+42,8 тыс. рублей), бортпроводников (+40 тыс. рублей) и брокеров (+38 тыс. рублей).

Ранее стало известно, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.

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