Китайские компании придумали, как обойти высокие пошлины при отправке товаров в США

Компании из Китая отправляют свои товары в США через третьи страны, чтобы обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом высокие ввозные пошлины. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что реклама в китайских социальных сетях предлагает экспортерам услугу по поставке товаров в такие страны, как Малайзия, где им будет предоставлен новый сертификат происхождения, после чего товар отправится на американскую территорию.

При этом торговое законодательство США гласит, что в случае отправки товаров через третьи страны для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены «значительной трансформации». Это переработка или производство, говорится в статье.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее Китай вернулся в тройку крупнейших поставщиков картофеля в Россию.