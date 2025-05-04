Китай вернулся в тройку крупнейших поставщиков картофеля в Россию

Китай впервые за шесть лет вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Китай впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию, уступив только Белоруссии и Египту. Данные РИА Новости, основанные на статистике ООН (Comtrade) и национальных источниках, показывают, что Белоруссия вернула себе первое место с объемом поставок 193,8 тыс. тонн.

Египет, ранее лидировавший, сместился на вторую позицию, экспортировав 75,3 тыс. тонн картофеля на сумму 47,9 млн. Китай замкнул тройку с показателем 46,7 тыс. тонн, поднявшись за год на две строчки.

В десятку также вошли Азербайджан (42,5 тыс. тонн), Грузия (8,4 тыс. тонн), Казахстан (4,4 тыс. тонн), Пакистан (2,3 тыс. тонн), Киргизия (1,1 тыс. тонн), Сербия (566 тонн) и Германия (293 тонны).

Отдельно выделяется резкий рост импорта из ряда стран. Так, поставки из Армении увеличились в 805 раз (до 116 тонн), из Турции — в 47 раз (до 24 тонн). Грузия нарастила экспорт в семь раз, Китай — в пять раз, а Киргизия — в 3,2 раза. Эти изменения отражают перестройку логистических цепочек и поиск новых рынков сбыта для аграрной продукции.

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