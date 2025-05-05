Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель впервые с 9 апреля

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до 58,88 за баррель, что стало минимальным значением с 9 апреля. К 01:08 по московскому времени котировки частично восстановились до $59,14 (-3,76%).

Нефть WTI также снизилась: июньские фьючерсы подешевели на 5,28%, до $55,3 за баррель.

30 апреля сообщалось, что цена Brent опустилась ниже $63 за баррель.

25 апреля американское агентство Bloomberg писало, что российские нефтяные компании ускорили бурение новых нефтяных скважин до пятилетнего максимума. Журналисты отметили, что это произошло на фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Сейчас уровень активности, по данным агентства, более чем на треть превышает показатели начала 2022 года.

По словам Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, текущая буровая активность говорит о возможности России довести добычу нефти и конденсата до 11–11,5 млн баррелей в сутки. Эксперт отметил, что аналогичный уровень фиксировался в 2016 году.

Ранее стало известно о плане ЕС по отказу от российских энергоносителей.