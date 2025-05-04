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Стало известно о планах Shell приобрести BP

Bloomberg: Shell изучает возможность покупки BP
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Global Look Press

Британская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность покупки другого участника рынка — BP. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение по покупке компании еще не принято. Оно будет зависеть от стоимости акций BP, которые за последний год потеряли треть своей стоимости, уточнили журналисты. Сейчас рыночная стоимость Shell оценивается в £149 млрд (около 16,2 трлн рублей), а BP — £56 млрд (около 6,1 трлн рублей).

Bloomberg отметило, что, если сделка состоится, то это будет одно из крупнейших поглощений в истории нефтегазовой промышленности.

В январе BP объявила о сокращении 4,7 тыс. рабочих мест с целью снижения затрат, что приведет к потере работы примерно для трех тыс. сотрудников подрядчиков. В своем обращении к сотрудникам главный исполнительный директор компании Мюррей Очинклосс признал, что эти изменения принесут неопределенность для всех, чьи рабочие места оказались под угрозой.

Ранее США отозвали лицензии BP и Shell на работы в водах Венесуэлы.

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