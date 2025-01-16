Британская компания BP сокращает рабочие места для снижения расходов

Британская компания BP объявила о сокращении 4,7 тыс. рабочих мест с целью снижения затрат, что приведет к потере работы примерно для трех тыс. сотрудников подрядчиков. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на электронное письмо главного исполнительного директора компании Мюррея Очинклосса.

В своем обращении к сотрудникам Очинклосс признал, что эти изменения принесут неопределенность для всех, чьи рабочие места оказались под угрозой. Он призвал работников «проявлять заботу и внимательность друг к другу», особенно в условиях перемен, и напомнил о доступной «широкой поддержке» для сотрудников.

По его словам, в 2025 году и в последующие годы предусмотрены дополнительные меры по сокращению расходов. С июня 2024 года компания приостановила или прекратила 30 проектов, сосредоточив усилия на наиболее прибыльных. Один из ключевых аспектов дальнейшей стратегии BP — это акцент на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта во все подразделения.

Сократить работников ранее решили в Германии. 25 ноября генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил о неизбежности закрытия заводов в ФРГ и увольнения рабочих для сокращения расходов на €4 млрд. Он отметил, что большинство сокращений рабочих мест хотят осуществлять путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Помимо этого предлагается сократить зарплаты на 10% работникам структур Volkswagen AG, которое находится в центре текущего трудового конфликта. Также в течение 3-4 лет концерн планирует провести финансовую реструктуризацию, поскольку если отложить ее до 2035 года, конкуренты, по его словам, превзойдут Volkswagen.

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