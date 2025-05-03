В России вырос «индекс окрошки»

«Индекс окрошки» (расходы на приготовление супа на четырех человек за год) в России вырос на 14%, а больше всего подорожал картофель. Об этом сообщает Baza со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость продуктов для классической окрошки составила 1228 руб., что на 15% больше показателя прошлого года (тогда речь шла о 1042 руб.). Как уточняется, цена 1 кг картофеля увеличилась на 60%, традиционная заправка для окрошки подорожала на 25%, а зелень, редис, сметана стали стоить больше примерно на 22%. При этом яйца подешевели на 14%: теперь они стоят около 120 руб.

В ходе исследования выяснилось, что россияне стали чаще выбирать для блюда более дорогие товары, что сказывается на итоговой стоимости блюда. В регионах чек увеличился в среднем на 14%, а в столице он сейчас составляет 855 руб. Это на 12% больше аналогичного показателя за 2024 год.

В конце апреля стало известно, что с 2020 года капучино в России подорожало примерно на 60%. Это самый популярный кофе у россиян. Таким образом, средняя стоимость напитка достигла 187 руб. Эспрессо в текущем году стоит около 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Стоимость американо составляет 133 руб., этот напиток прибавил в цене 52% за пять лет. Латте подорожал на +54%, и сейчас стоит в среднем 197 руб. за чашку.

Ранее россиянам рассказали, каких ингредиентов не должно быть в окрошке.