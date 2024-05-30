Россиянам рассказали, каких ингредиентов не должно быть в окрошке

Чтобы окрошка была полезной и сытной, важно использовать для ее приготовления только цельные продукты. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева. Наилучшим источником белка для мясной окрошки, по ее словам, будет отварное куриное или говяжье мясо, а также отварной язык.

«Можно сделать «морскую» окрошку с кальмаром или морским гребешком. Наихудший вариант — вареная колбаса — чаще всего содержит белок низкого качества, красители и избыток консервантов», — сказала специалист.

Также она посоветовала использовать для заправки сметану вместо майонеза. Ее можно смешать с хреном, солью или горчицей, добавила Ильичева.

Согласно статистике, предоставленной «Газете.Ru» пресс-службой аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с 1 по 16 мая 2024 года средний чек набора продуктов для окрошки увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1042 рублей. Расходы на приготовление супа на четырех человек за год (так называемый Индекс окрошки) выросли на 12%, до 687 рублей в среднем.

Расчет был произведен на основе классической «советской» версии окрошки: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (100 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку каждого).

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