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В России подготовят критерии для возвращения иностранных компаний в страну

В Совфеде подготовят предложения по критериям для возвращения компаний в Россию
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Сенаторы разработают и направят в кабмин России рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на рынок РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в интервью, которое он дал ТАСС на полях форума «Госзаказ-2025».

По его словам, в его комитете разрабатываются подобные рекомендации, которые будут направлены в правительство.

«Если говорить о каких-то критериях, прежде всего, я думаю, нужно смотреть, как эта компания уходила, не оставила ли она за собой долгов по заработной плате. Были такие компании, которые вышли и все бросили», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что некоторые компании покинули российский рынок со своими технологиями, не оставили ни права, ни доступа. Из-за этого в России было потрачено много денежных средств на то, чтобы перезапустить производство, отметил Абрамов.

По его словам, при рассмотрении возвращения зарубежных компаний будет проверяться, как эти организации себя вели, финансировали ли они, например, Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, сенатор заявил, что важным вопросом является защита российских производителей, которые начали развиваться после ухода иностранных компаний.

«Вот здесь нам нужно, чтобы не получилось так, что когда возвратятся другие европейские компании или американские, <…> чтобы они не разорили наших предпринимателей небольших», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что транснациональная корпорация может позволить себе какое-то время работать в убыток, а также иметь большой бюджет на рекламу.

20 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России иностранным компаниям будет непросто вернуться обратно. Он обратил внимание на то, что освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.

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