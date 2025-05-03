Искусственный интеллект смог помочь заемщикам сэкономить на оценке квартиры

Искусственный интеллект научился помогать заемщикам экономить на оценке жилья. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на данные «Сбер» и банк «Дом.рф».

«Сегодня банки обладают достаточным количеством данных, чтобы самостоятельно смоделировать рыночную стоимость объекта недвижимости, экономя клиентам временные и финансовые затраты», — пояснил зампред правления банка «Дом.рф» Алексей Косяков.

Наличие этих данных позволяет сократить время оформления кредита на несколько дней и снизит стоимость сделки — средняя стоимость работы оценщика в России составляет от трех до десяти тысяч рублей, в зависимости от квартиры.

Также искусственный интеллект может помочь банкам и заемщикам в самой сложной части оформления ипотеки — анализе цен и оценке рисков.

В июле Сбер предложил ипотечным заемщикам застраховать жизнь и жилье по сниженным тарифам.

Ранее Глава Сбера назвал бум на рынке ипотеки важным событием 2024 года.