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Глава Сбера назвал бум на рынке ипотеки важным событием года

Герман Греф: благодаря активной стройке Россия меняется

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На рынке ипотеки в 2024 году произошел настоящий бум, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в документальном фильме в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).

«Пожалуй, это главное событие года. Вместе с этой активной стройкой меняется наша страна, возникают новые жилые кварталы», — сказал Греф.

Также в фильме рассказали историю семьи Балдиных, у которых сгорел дом на Дальнем Востоке. При поддержке Сбера и сервиса «Домклик» семья смогла переехать в новый дом в Москве.

По словам Грефа, скорее всего, любой жил в коммуналках или на жилплощади родителей.

«Мы понимаем, насколько важно людям в нашей стране иметь собственное жилье. Поэтому Сбер всегда старался делать ипотеку максимально доступной», — сказал Греф.

Ранее Герман Греф заявил, что важнейшей задачей искусственного интеллекта в медицине является минимизация рисков.

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