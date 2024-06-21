Глава Сбера назвал бум на рынке ипотеки важным событием года

На рынке ипотеки в 2024 году произошел настоящий бум, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в документальном фильме в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).

«Пожалуй, это главное событие года. Вместе с этой активной стройкой меняется наша страна, возникают новые жилые кварталы», — сказал Греф.

Также в фильме рассказали историю семьи Балдиных, у которых сгорел дом на Дальнем Востоке. При поддержке Сбера и сервиса «Домклик» семья смогла переехать в новый дом в Москве.

По словам Грефа, скорее всего, любой жил в коммуналках или на жилплощади родителей.

«Мы понимаем, насколько важно людям в нашей стране иметь собственное жилье. Поэтому Сбер всегда старался делать ипотеку максимально доступной», — сказал Греф.

Ранее Герман Греф заявил, что важнейшей задачей искусственного интеллекта в медицине является минимизация рисков.