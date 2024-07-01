Сбер предложил ипотечным заемщикам застраховать жизнь и жилье по сниженным тарифам

С 1 июля ипотечные заемщики Сбера могут застраховать недвижимость, жизнь и здоровье по сниженным тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Новые условия предложили компании СберСтрахование и СберСтрахование жизни.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский назвал страхование при ипотеке важным элементом финансовой защиты для заемщика.

Он пояснил, что Сбер применил инновационную модель в страховании, с помощью которой может предложить более выгодные индивидуальные условия оформления полисов в компаниях СберСтрахование и СберСтрахование жизни.

«В результате снижение по тарифам на ипотечное страхование жизни может составить от 15% до 70%, на ипотечное страхование недвижимости — в среднем 45%», — сказал Вестеровский.

Так, если у ипотечного заемщика заканчивается срок действия полиса по программе «Защищенный заемщик» СберСтрахования жизни, он может продлить его по сниженным тарифам.

Условия индивидуальны для каждого клиента и зависят от риск-профиля, который определяет искусственный интеллект.

В Сбере отметили, что программа ипотечного страхования помогает заемщикам сохранить прежнее качество жизни в сложный период. Полис служит защитой в случае инвалидности, критических заболеваний или ухода из жизни. Если возникнет страховое событие, то задолженность заемщика перед банком по ипотеке погасит страховая компания. Участие в программе при оформлении ипотеки позволяет снизить процентную ставку на один процентный пункт.

Также СберСтрахование снижает тарифы для клиентов, оформляющих полис ипотечного страхования недвижимости. В среднем снижение составит 45%.

Напомним, страхование залога — обязательный по закону вид защиты, который обеспечивает заемщику финансовую поддержку при наступлении чрезвычайных событий в период выплаты ипотечного кредита. В случае гибели жилья при непредвиденной ситуации страховая компания выплатит банку сумму долга по ипотечному кредиту за клиента.

В СберСтраховании рассказали, что с начала года компания урегулировала более 3,7 тыс. страховых случаев по программам ипотечного страхования и выплатила клиентам более 800 млн рублей.