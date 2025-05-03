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Китай значительно увеличил долю на российском рынке мяса

Китай вошел в тройку лидеров по поставкам мяса в Россию
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Китай вошел в тройку лидеров по поставкам мяса в Россию, после Белоруссии и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Уточняется, что по итогам первого квартала 2025 года, Россия импортировала из-за рубежа мяса и мясную продукцию на сумму в $2,2 млрд. Из этого объема Белоруссия увеленно занимает первое место, с долей в 56,5% ($1,3 млрд). Второе место занимает Бразилия, вслед за ней, увеличив поставки мяса в Россию более чем вчетверо, следует Китай.

Также мясо в Россию поставляют Парагвай, Швейцария, Аргентина, Казахстан, Уругвай и Индия.

При этом сама Россия планирует в скором времени начать поставки халяльного мяса в Индонезию — крупнейшую в мире мусульманскую страну.

Слово «халяль» в переводе с арабского означает «дозволенное». В контексте еды это то, что не нарушает исламские пищевые табу — то есть полностью натуральная продукция, произведенная согласно шариату (исламскому праву).

Ранее в Госдуме предложили ввести цветовую маркировку продуктов.

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