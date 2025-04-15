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Россия хочет начать поставки халяльного мяса в Индонезию

Мантуров заявил о скором начале поставок халяльного мяса в Индонезию
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Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

Россия вскоре начнет активные поставки халяльного мяса в Индонезию. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль», — заявил Мантуров на 13-м заседании Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Индонезия — страна с крупнейшим в мире мусульманским населением. Слово «халяль» в переводе с арабского означает «дозволенное». В контексте еды это то, что не нарушает исламские пищевые табу — то есть полностью натуральная продукция, произведенная согласно шариату (исламскому праву).

Согласно планам Минпромторга России, основой российского экспорта в Индонезию станет говядина.

До этого Московская пивоваренная компания (МПК) подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы запретить использование маркировки «халяль» для энергетиков.

Ранее в Госдуме предложили ввести цветовую маркировку продуктов.

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