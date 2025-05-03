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Сенатор оценила вероятность глобального финансового кризиса

Сенатор Епифанова исключила глобальный финансовый кризис в 2025 году
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Глобальный финансовый кризис, который затронет и Россию, в 2025 году маловероятен. Об этом «Газете.Ru» заявила cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Наступление глобального кризиса, который затронет Россию, маловероятно. Тем более что наша страна в данный момент находится в четверке крупнейших экономик мира. Против России ввели порядка 30 тыс. санкций, но наша экономика не только выстояла, но и демонстрирует рост. В течение последних десятилетий мировая экономика пережила как минимум три спада: в 1997–1998, 2007–2008 и 2020–2021 годы. Это вполне коррелирует с теоретической моделью среднесрочных экономических циклов продолжительностью 7–11 лет. Если исходить из этой теории, кризис не грозит в течение нескольких ближайших лет. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической обстановки», — отметила сенатор.

По ее словам, для защиты сбережений от кризисов благоразумно иметь запас денег хотя бы в размере шести месячных зарплат. В случае потери работы такой «стабфонд» позволит пережить трудные времена без долгов, подчеркнула Епифанова. По ее словам, деньги нужно вкладывать, а не просто держать на карте, и стратегию инвестиций надо выстраивать с учетом гарантированных доходов. Сенатор заключила, что банковские вклады будут оставаться основным элементом защиты сбережений россиян, но для сохранения покупательной способности требуется комбинирование различных стратегий — часть денег можно вложить в драгметаллы или облигации.

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