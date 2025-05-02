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В мире выросли цены на продовольствие

ФАО: мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1% по сравнению с мартом
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие поднялся на 1% по сравнению с мартом. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в апреле 2025 года составило 128,3 пункта, что на 1,2 пункта (1%) выше уровня марта. Снижение значения индексов цен на сахар и растительные масла не позволило компенсировать рост значения индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо», — говорится в пресс-релизе.

Организация сообщила, что значение индекса цен на зерновые в апреле составило 111 пунктов. Это больше мартовского показателя на 1,3 пункта (1,2%). Индекс цен на молочную продукцию показал рост на 3,5 пункта (2,4%), до 152,1.

Заметно увеличились и цены на мясо. Индекс поднялся в апреле на 3,7 пункта (3,2%), до 121,6. Международные котировки выросли по всем категориям, а стоимость свинины показала самый значительный рост.

При этом индекс цен на сахар снизился на 4,1 пункта (на 3,5%) по сравнению с мартом, до 112,8. Данная ситуация связана с опасениями по поводу неопределенных перспектив мировой экономики и их потенциального влияния на спрос со стороны пищевой промышленности.

Также в апреле сократился индекс цен на растительные масла (на 3,7 пункта или на 2,3%). Он составил 158 пунктов. Основная причина, по данным ФАО, в падении цен на пальмовое масло из-за увеличения поставок.

До этого появились данные по инфляции в Европе в апреле. По предварительным данным, потребительские цены в Евросоюзе увеличились на 2,2% в годовом выражении.

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