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Стало известно, сколько составила инфляция в Европе в апреле

Eurostat: годовая инфляция в еврозоне стабильна на уровне 2,2%
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Потребительские цены в Евросоюзе (ЕС) в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза, опубликованном на сайте.

Отмечается, что это предварительные данные, однако из них следует, что инфляция в целом осталась на уровне марта.

Рост цен на услуги в прошлом месяце ускорился до 3,9% (мартовский показатель — 3,5%), на продукты питания, алкоголь и табак - до 3% против 2,9% месяц назад. Промышленные товары подорожали на 0,6% — такой же уровень был в марте. Стоимость энергоносителей снизилась на 3,5%, месяц назад они подешевели на 1%.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в апреле ускорились до 2,7% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,5%.

Потребительские цены в еврозоне увеличились в апреле на 0,6% в апреле, такой же рост наблюдался и месяц назад.

В апреле сообщалось, что жители Франции вынуждены экономить на средствах первой необходимости по причине экономии. Исследование Французского института общественного мнения (Lfop) показало, что четверть населения испытывает постоянные трудности с покрытием бытовых расходов.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.

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