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Суд в Москве рассмотрит дела в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ

Суд Москвы рассмотрит административные дела против Apple о пропаганде ЛГБТ
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Mark Lennihan/AP

Таганский суд Москвы проведет заседание по административным делам в отношении Apple Distribution International LTD. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 19 мая после 15:00 мск будут рассмотрены три протокола о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, а также один материал о неудалении информации, запрещенной на территории России.

В ТАСС уточнили, что материалы о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в отношении компании будут рассмотрены в российском суде впервые.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Его обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

1 мая силовики устроили профилактически-фильтрационные мероприятия в столичном клубе, заподозрив его в пропаганде ЛГБТ. По данным РИА Новости, речь идет о заведении около метро «Автозаводская».

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.

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