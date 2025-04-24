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Основательница Wildberries обещала не оставлять бывшего мужа без средств к существованию

Татьяна Ким обещала не оставлять Бакальчука без денег из любви к общим детям
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Ким после решения суда о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком заявила, что не оставит его без средств к существованию. Предпринимательницу цитирует ТАСС .

Татьяна Ким отметила, что ей ничего не нужно от экс-супруга.

«Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям», — сказала основательница компании.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что по решению суда о разделе имущества Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким 217 млн рублей.

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