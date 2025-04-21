Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким после раздела имущества

Владислав Бакальчук по решению суда о разделе имущества остался должен Татьяне Ким 217 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

В публикации отмечается, что после решения о разделе имущества Владислав Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Московской области, две компании и средства, находящиеся на его персональных счетах.

В пресс-службе добавили, что так как стоимость присужденного Бакальчуку превышает его долю (1/7), то суд обязал его выплатить Ким 217 млн рублей.

17 апреля Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Ким по разделу имущества с бывшим мужем Бакальчуком. Она получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» (1%) и стала владелицей 100% компании.

Соосновательница и владелица ООО «Вайлдберриз» Ким в начале октября прошлого года объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, начавшейся в июне 2024 года. Против объединения выступил ее экс-супруг Бакальчук. Он подал иск против РВБ, «Вайлдберриз» и Ким, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в объединенную организацию.

Ранее суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB.