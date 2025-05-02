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Раскрыта схема мошенничества с «виртуальными картами»

Депутат Немкин рассказал о схеме мошенничества с «виртуальными картами»
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Раскрыта схема мошенничества с «виртуальными картами», через оформление которых у доверчивых россиян выманивают персональные данные. О схеме РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Мошенники обещают, что эти карты якобы позволят россиянам пользоваться деньгами за границей и использовать подписки на зарубежные сервисы.

«Для оформления обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников. После этого человеку выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе. На деле этих карт не существует вовсе», — рассказал Немкин.

Он добавил, что часто мошенники используют фальшивый интерфейс, схожий с настоящими банковскими сервисами — он осуществляет переводы, но деньги уходят не за товары, а напрямую мошенникам.

До этого мошенники стали похищать деньги под предлогом замены ключей от домофона.

Ранее в Кемерово бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.

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