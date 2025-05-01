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Пошлины Трампа поставили под угрозу запуск фейерверков в честь Дня независимости США

NBC: США могут остаться без салютов в День независимости из-за пошлин Трампа
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Pexels

Торговые пошлины на китайские товары, введенные главой Белого дома Дональдом Трампом, поставили под угрозу запуск фейерверков в честь Дня независимости США. Об этом сообщает NBC News.

«Американские оптовики и дистрибьюторы фейерверков отменяют поставки из Китая к празднику 4 июля этого года. Некоторые также останавливают производство фейерверков в Китае к празднованию 250-й годовщины независимости Америки в следующем году», — говорится в публикации.

«Хаотичные изменения» торговой политики в апреле произошли как раз в то время, когда американские компании по производству фейерверков готовились получить последние поставки на 4 июля из Китая, который производит около 75% фейерверков, используемых в профессиональных шоу, и 99% потребительских фейерверков, используемых в Соединенных Штатах, добавил телеканал.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Позже Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Ранее пошлины Трампа посчитали подарком для Си Цзиньпина.

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