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В США выяснили, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $15 млрд
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Depositphotos

Совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала 2025 года увеличилось на $14,977 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

По данным агентства, самым богатым в списке российских предпринимателем является один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на $2,2 млрд — до $30 млрд.

На втором месте в «Индексе миллиардеров» остается совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого с начала года увеличилось на $120 млн — до $25,4 млрд.

Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. Его состояние, по данным Bloomberg, сократилось на $2,3 млрд — до $23,5 млрд.

В «Индекс миллиардеров» также попали основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец компаний «Металлоинвест» и «Мегафон» Алишер Усманов и другие.

Среди прочих в рейтинге также присутствует основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на $1,59 млрд — до $12,6 млрд, и он занял десятую строчку.

В 2024 году Forbes признал 66-летнего индийского бизнесмена Мукеша Амбани самым богатым наследником в мире. Его империя охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную отрасли, а также розничную торговлю. Состояние предпринимателя оценивается в $116 млрд.

Отмечается, что Мукеш и его брат унаследовали деньги от отца Дхирубхая Амбани в 2002 году. Позже брат Мукеша Анил выбыл из рейтинга богатейших людей мира из-за банкротства своих компаний.

Ранее Forbes назвал топ-10 самых обедневших российских миллиардеров.

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