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Forbes назвал топ-10 самых обедневших российских миллиардеров

Александр Мамут возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Александр Мамут признан самым обедневшим российским миллиардером по версии Forbes. За год он потерял 40% своего состояния.

Сейчас капитал бизнесмена оценивается в $1,2 млрд. В 2019 году он составлял $2,5 млрд. Основная причина сокращения состояния Мамута — неудачные инвестиции.

На втором месте в рейтинге расположился основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко. Оценка его капитала за год упала на 29%, до $1,5 млрд. Предприниматель передал почти 20% акций компании топ-менеджеру в качестве вознаграждения.

Топ-3 замыкает сооснователь сети FixPrice Артем Хачатрян, чье состояние по итогам 2023 года сократилось на 24%, до $1,6 млрд после выхода из капитала компании и продажи пакета акций.

В пятерку самых обедневших миллиардеров России вошли владелец ряда ТЦ и держатель контрольного пакета «Международного аэропорта Шереметьево» Александр Пономаренко (-23%, до $2 млрд) и его бизнес-партнер Александр Скоробогатько (-22%, до $2,1 млрд).

В топ-10 также попали владелец контрольного пакета бумаг «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков, сооснователь FixPrice Сергей Ломакин, бизнесмен Иван Саввиди, основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

До этого стало известно имя самого богатого россиянина.

Ранее Forbes назвал топ-10 богатейших наследников мира.

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