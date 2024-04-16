Forbes назвал топ-10 богатейших наследников мира

Мукеш Амбани, 66-летний индийский бизнесмен, признан самым богатым наследником в мире по версии Forbes. Его империя охватывает нефтехимическую, нефтегазовую, телекоммуникационную отрасли и розничную торговлю,

а состояние оценивается в $116 млрд.

Мукеш и его брат Анил унаследовали крупнейшее состояние Индии от отца Дхирубхая Амбани в 2002 году. В последствии Анил выбыл из рейтинга богатейших людей мира из-за банкротства своих компаний.

На втором месте в списке расположилась 70-летняя француженка Франсуаза Бетанкур-Майерс с капиталом в $99,5 млрд. Ей принадлежит 33% акций L'Oréal.

Тройку богатейших наследников мира замыкает Джим Уолтон. 75-летний американец владеет 12% акций Walmart и управляет семейным банком Arvest. Его состояние оценивается в $78,4 млрд. Кроме того, в топ-5 вошли родственники Уолтона — брат Роб ($77,4 млрд) и сестра Элис ($72,3 млрд).

В десятку самых богатых наследников также вошли глава Thomson Corporation Дэвид Томсон ($66 млрд), владелица 42% акций Koch Industries Джулия Кох ($64,3 млрд), наследник 75% бумаг Ferrero Group Джованни Ферреро ($43,8 млрд), владелец 49% Red Bull Марк Матешиц ($39,6 млрд) и наследница части компании Mars Жаклин Марс ($38,5 млрд).

До этого стало известно имя самого богатого россиянина.

Ранее Дональд Трамп вылетел из топ-500 богатейших людей мира.