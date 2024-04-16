Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Forbes назвал топ-10 богатейших наследников мира

Forbes признал индийского бизнесмена Амбани богатейшим наследником мира

close
100%
Azhar Khan/Pacific Press via ZUMA Wire/Global Look Press

Мукеш Амбани, 66-летний индийский бизнесмен, признан самым богатым наследником в мире по версии Forbes. Его империя охватывает нефтехимическую, нефтегазовую, телекоммуникационную отрасли и розничную торговлю,
а состояние оценивается в $116 млрд.

Мукеш и его брат Анил унаследовали крупнейшее состояние Индии от отца Дхирубхая Амбани в 2002 году. В последствии Анил выбыл из рейтинга богатейших людей мира из-за банкротства своих компаний.

На втором месте в списке расположилась 70-летняя француженка Франсуаза Бетанкур-Майерс с капиталом в $99,5 млрд. Ей принадлежит 33% акций L'Oréal.

Тройку богатейших наследников мира замыкает Джим Уолтон. 75-летний американец владеет 12% акций Walmart и управляет семейным банком Arvest. Его состояние оценивается в $78,4 млрд. Кроме того, в топ-5 вошли родственники Уолтона — брат Роб ($77,4 млрд) и сестра Элис ($72,3 млрд).

В десятку самых богатых наследников также вошли глава Thomson Corporation Дэвид Томсон ($66 млрд), владелица 42% акций Koch Industries Джулия Кох ($64,3 млрд), наследник 75% бумаг Ferrero Group Джованни Ферреро ($43,8 млрд), владелец 49% Red Bull Марк Матешиц ($39,6 млрд) и наследница части компании Mars Жаклин Марс ($38,5 млрд).

До этого стало известно имя самого богатого россиянина.

Ранее Дональд Трамп вылетел из топ-500 богатейших людей мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами