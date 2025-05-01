Торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок чипсов Lay's

PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов и сухариков

Компания PepsiCo предупредила торговые сети о возможных перебоях в поставках популярных у россиян чипсов. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что компания предупредила торговые сети о том, что с моя по июль 2025 года не может гарантировать стабильные поставки чипсов Lay's, Cheetos и сухариков «Хрустим».

В PepsiCo объяснили данную ситуацию перебоями в поставках упаковочных материалов.

Издание отмечает, что PepsiCo рекомендовала торговым сетям сформировать запасы чипсов и сухариков еще в марте.

В марте 2022 года пресс-служба PepsiCo заявила о прекращении продажи напитков, производимых компанией, на территории РФ. В том числе речь шла о лимонадах Pepsi, Mirinda и 7Up.

Кроме того, корпорация отказалась от всей рекламной деятельности на территории страны.

20 сентября 2022 года агентство Reuters сообщило о полном прекращении производства лимонадов Pepsi, 7UP и Mountain Dew в РФ. Причиной послужило израсходование всех концентратов, которые еще оставались в стране после ухода PepsiCo.

Ранее PepsiCo запретила упоминать боевые действия в своей рекламе на территории Украины.