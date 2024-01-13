PepsiCo решила отказаться от поддержки Украины в рекламе продуктов на ее территории

Компания PepsiCo запретила упоминать в рекламе своих продуктов на Украине боевые действия, армию и в целом как-либо выражать поддержку стране. Об этом сообщила украинская организация B4Ukraine.

В публикации уточняется, что PepsiCo обновила свои требования к украинским маркетологам осенью прошлого года. Со стороны бренда в рекламе запрещены любые упоминания боевых действий, агрессии, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Не допускаются поддержка Украины и ее армии и «негативные коннотации, создающие ощущение «небезопасности».

4 января украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici. Причиной такого решения стала работа компании на российском рынке, что, по мнению НАПК, является «финансированием войны».

12 января в ВСУ назвали украинских чиновников «дебилами».

Ранее Украина признала производителей Pepsi и Mars международными спонсорами войны.