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PepsiCo решила отказаться от поддержки Украины в рекламе продуктов на ее территории

PepsiCo запретила упоминать ВСУ и боевые действия в своей рекламе на Украине

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PepsiCo

Компания PepsiCo запретила упоминать в рекламе своих продуктов на Украине боевые действия, армию и в целом как-либо выражать поддержку стране. Об этом сообщила украинская организация B4Ukraine.

В публикации уточняется, что PepsiCo обновила свои требования к украинским маркетологам осенью прошлого года. Со стороны бренда в рекламе запрещены любые упоминания боевых действий, агрессии, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Не допускаются поддержка Украины и ее армии и «негативные коннотации, создающие ощущение «небезопасности».

4 января украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici. Причиной такого решения стала работа компании на российском рынке, что, по мнению НАПК, является «финансированием войны».

12 января в ВСУ назвали украинских чиновников «дебилами».

Ранее Украина признала производителей Pepsi и Mars международными спонсорами войны.

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