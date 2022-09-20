Reuters: PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi и 7UP в России

PepsiCo Inc полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«В итоге все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено», — заявил представитель PepsiCo.

По словам представителя компании, текущее заявление также согласуется с тем, которое было сделано в марте 2022 года. При этом он отказался комментировать обновленную информацию о продажах и их возможную остановку.

В агентстве отметили, что если производство все-таки продолжается, то напитки все еще доступны по всей России. Это, в свою очередь, говорит о сложности ухода из страны. Например, в прошлом году Россия была на третьем месте по величине продаж Pepsi после США и Мексики.

14 сентября РБК со ссылкой на сотрудников федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков писали, что производители газировки Coca-Cola и PepsiCo рассматривают вопрос об изменении названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников с напитками в магазинах России.