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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ упала на 18,9%

Квартальная чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ снизилась на 18,9%
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Максим Богодвид/РИА Новости

Чистая прибыль «Транснефти» по Российскому стандарту бухгалтерских отчетов (РСБУ) в первом квартале текущего года составила 34,6 млрд рублей, что на 18,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете компании.

Как следует из отчета, за указанный период чистая прибыль компании составила порядка 34,6 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период показатель составил около 42,7 млрд рублей.

В «Транснефти» пояснили, что падение прибыли произошло на фоне роста ставки налога на прибыль, которая увеличилась с 20 до 40%.

2 апреля Ространснадзор поручил «Транснефти» приостановить работу восьмого наливного терминала в Новороссийске на 90 дней по итогам проверки, которая выявила нарушение норм технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Также надзорное ведомство поручило руководству Новороссийского морского торгового порта (НМТП) до 30 июня 2025 года устранить все выявленные нарушения.

Ранее была названа причина прекращения поставок российской нефти в Чехию по «Дружбе».

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