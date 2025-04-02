«Транснефть» остановила работу одного из наливных причалов на три месяца

Ространснадзор поручил «Транснефти» приостановить работу восьмого наливного терминала в Новороссийске на 90 дней по итогам проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Транснефти».

«По итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа восьмого нефтеналивного причала ПАО «НМТП», — указано в сообщении компании.

Проверка выявила нарушение норм технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Также Ространснадзор поручил руководству Новороссийского морского торгового порта (НМТП) до 30 июня 2025 года устранить все выявленные нарушения.

В феврале Ленинский районный суд Новороссийска признал виновным моториста судна «Хай Джин Джанг», гражданина Китая Цинь Кана, за разлив нескольких десятков тонн мазута в Цемесской бухте.

Цинь Кан полностью признал свою вину и раскаялся.

Ранее Путин поручил оперативно избавиться от мазута на дне Черного моря.