Volkswagen отчитался о снижении прибыли на 40%

Bloomberg: прибыль Volkswagen в I квартале упала на 40%

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) сократил операционную прибыль в первом квартале 2025 года в 1,6 раза, увеличив выручку на 3%. Об этом пишет издание Bloomberg.

Из-за высоких производственных затрат, а также влияния пошлин США, прибыль компании в первом квартале года упала на 40%.

В отчетном квартале операционная прибыль VW составила 2,87 млрд евро против 4,55 млрд евро годом ранее. Операционная рентабельность уменьшилась до 3,7% с 6%.

В начале апреля сообщалось, что компания Volkswagen приостановила поставки автомобилей из Мексики в США из-за введения новых пошлин администрацией Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России в 2025 году упадут на 20%.