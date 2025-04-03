Volkswagen прекратил поставки автомобилей в США

Немецкая компания Volkswagen приостановила поставки автомобилей из Мексики в США из-за введения новых пошлин администрацией Дональда Трампа, сообщает Automotive News.

Так, с 2 апреля базовые тарифы в 10% вводятся для всей ввозимой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, для Мексики и Канады — до 25%, а для Китая — до 34%.

Отмечается, что цены на Volkswagen в США значительно вырастут: компания включит затраты на выплаты 25-процентной пошлины в стоимость машин. Из Мексики в США поставляются модели Tiguan, Taos и Jetta.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

«Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — сказано в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства.

Пошлины в размере 25% начнут действовать с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.

По словам Трампа, несмотря на все усилия по достижению соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, «угроза только возросла». Среди причин он назвал уязвимость цепочек поставок, которую выявила пандемия COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку благодаря «несправедливым субсидиям и агрессивной промышленной политике».

Трамп отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность. В документе также содержится указание на необходимость разработки механизма, который позволил бы расширить список облагаемых товаров, что должно предотвратить возможные способы обойти новые ограничения.

Ранее сообщалось, что в России продажи новых автомобилей рухнули на 45%.