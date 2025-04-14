Российский авторынок в 2025 году ждет рекордное падение

«Авто.ру»: продажи автомобилей в России в 2025 году упадут на 20%

В 2025 году автомобильный рынок России может снизиться на 20%, до 1,2 млн единиц, сообщил ТАСС коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

«В целом по текущим трендам мы видим, что в этом году будет скорее всего продано 1 млн 300 тыс., то есть падение к прошлому году составит порядка 15%. Но мы не исключаем сценария, что падение составит порядка 20%, и рынок придет к 1 млн 200 тыс. автомобилей», - заявил Шкурыгин.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России сильно выросло количество автомобильных дилеров.