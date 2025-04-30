Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» опроверг информацию о планах летать в Абхазию

«Аэрофлот» опроверг сообщение Минтранса о планах запустить рейсы в Абхазию
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс заявил на своем сайте о возможном запуске рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сухум с 31 мая, однако пресс-служба авиакомпании опровергла эту информацию в Telegram-канале.

Согласно сообщению Минтранса, в настоящее время прорабатывается возможность полетов авиакомпаний «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлот» из Москвы с 31 мая. При этом в пресс-службе последней указали, что компания не планирует выполнять полеты в Абхазию.

11 февраля федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума двум российским авиакомпаниям: NordStar и iFly.

Авиакомпания iFly получила допуск на выполнение рейсов из Москвы с частотой до 14 раз в неделю. Компания NordStar будет осуществлять полеты из Москвы (до 7 рейсов в неделю) и из Красноярска (до 3 рейсов в неделю).

Ранее Абхазия приняла первый более чем за 30 лет рейс из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами