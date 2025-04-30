«Аэрофлот» опроверг информацию о планах летать в Абхазию

Минтранс заявил на своем сайте о возможном запуске рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сухум с 31 мая, однако пресс-служба авиакомпании опровергла эту информацию в Telegram-канале.

Согласно сообщению Минтранса, в настоящее время прорабатывается возможность полетов авиакомпаний «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлот» из Москвы с 31 мая. При этом в пресс-службе последней указали, что компания не планирует выполнять полеты в Абхазию.

11 февраля федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума двум российским авиакомпаниям: NordStar и iFly.

Авиакомпания iFly получила допуск на выполнение рейсов из Москвы с частотой до 14 раз в неделю. Компания NordStar будет осуществлять полеты из Москвы (до 7 рейсов в неделю) и из Красноярска (до 3 рейсов в неделю).

Ранее Абхазия приняла первый более чем за 30 лет рейс из России.