Финляндия попросила ЕС помочь ей увеличить расходы на оборону

Минфин Финляндии попросил у Евросоюза бюджетные послабления для увеличения расходов на оборону страны. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Финляндия обратилась к ЕС с просьбой активировать «бюджетную оговорку» (исключение из действующих общих фискальных правил. — «Газета.Ru») для увеличения расходов на оборону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Финляндии намерены увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП к 2029 году.

Еврокомиссия рассмотрит обращение и даст свою оценку 4 июня, после чего в июле Совет ЕС примет решение, рекомендовать ли применение исключений Финляндии.

До этого журнал L'Express писал, что усилия правительства по перевооружению Франции сталкиваются с бюрократическими трудностями.

По данным журнала, в последние годы страна последовательно наращивает расходы на оборону. Например, закон о военном планировании предусматривает выделить из бюджета €413 млрд с 2024 по 2030 годы на военные нужды, что на 40% больше, чем за период с 2019 по 2025 годы. Кроме того, министр обороны Франции Себастьен Лекорню планирует увеличить ежегодные траты на оборону с €50,5 млрд до €90 млрд.

Ранее президент Финляндии не исключил, что Украина пойдет на территориальные уступки.