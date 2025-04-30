Расчетный курс доллара упал ниже 81 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11:22 мск американская валюта торговалась на уровне 80,93 рубля, что на 25 копеек ниже предыдущего закрытия. Такой показатель стал самым низким с 22 апреля.

На прошлой неделе доллар демонстрировал падение. Аналитики предсказывали возможное снижение его курса ниже 80 рублей. Среди причин названы активная продажа валюты Центробанком и экспортерами, а также рост интереса иностранных инвесторов к российским активам на фоне потепления отношений России и США.

Кроме того, важным фактором, оказавшим влияние на укрепление рубля, называлось пасхальное перемирие, а также экономические и технические обстоятельства. Однако, по словам экспертов, текущая ситуация временная — снижение цен на нефть сократит валютные поступления и вновь приведет к падению рубля.

После пасхального перемирия 21 апреля курс доллара опускался до 78,2 рубля, евро — до 91,6 рубля, юаня — до 11 рублей. С начала 2025 года зарубежные валюты подешевели к рублю почти на треть. Экономисты не исключают приближение курса доллара к 60 рублям, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, почему России невыгоден слишком крепкий рубль.