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Курс доллара упал ниже 81 рубля

Расчетный курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 22 апреля
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Расчетный курс доллара упал ниже 81 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11:22 мск американская валюта торговалась на уровне 80,93 рубля, что на 25 копеек ниже предыдущего закрытия. Такой показатель стал самым низким с 22 апреля.

На прошлой неделе доллар демонстрировал падение. Аналитики предсказывали возможное снижение его курса ниже 80 рублей. Среди причин названы активная продажа валюты Центробанком и экспортерами, а также рост интереса иностранных инвесторов к российским активам на фоне потепления отношений России и США.

Кроме того, важным фактором, оказавшим влияние на укрепление рубля, называлось пасхальное перемирие, а также экономические и технические обстоятельства. Однако, по словам экспертов, текущая ситуация временная — снижение цен на нефть сократит валютные поступления и вновь приведет к падению рубля.

После пасхального перемирия 21 апреля курс доллара опускался до 78,2 рубля, евро — до 91,6 рубля, юаня — до 11 рублей. С начала 2025 года зарубежные валюты подешевели к рублю почти на треть. Экономисты не исключают приближение курса доллара к 60 рублям, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, почему России невыгоден слишком крепкий рубль.

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