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Эксперты спрогнозировали дальнейшее падение доллара до 76 рублей

Аналитик Шнейдерман: на этой неделе доллар может упасть до 76 рублей
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Демонстрирующий снижение доллар на текущей неделе может упасть даже ниже 80 рублей при определенных условиях. Все это происходит на фоне того, что экспортеры на фоне периода налоговых выплат активнее продают иностранную валюту, отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В беседе с RT он предсказал возможное снижение американской нацвалюты до 76 рублей.

Отметим, что помимо активной продажи валюты Центробанком и экспортерами, среди причин укрепления рубля выделяют рост интереса иностранных инвесторов к российским активам – об этом ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщила газете «Известия». Привлекательность российских активов для инвесторов повышается на фоне потепления отношений с США. Однако текущий курс, по ее мнению, временный – снижение цен на нефть сократит валютные поступления и изменит ситуацию на рынке.

Важным фактором наблюдаемой ситуации стало пасхальное перемирие, а также экономические и технические обстоятельства, отметил в свою очередь Шнейдерман. Он назвал это больше эмоциональным вкладом, подчеркнув, что, однако, это дало мощный импульс к укреплению рубля.

«Если нефть удержится на высоком уровне, а репатриация продолжится, доллар может протестировать 80 рублей и опуститься в моменте до 76 рублей», — считает аналитик.

Евро он предсказал «откат» евро к 83 рублям, а юаня к 10,4 рубля. При этом эксперт призвал учитывать геополитический фактор, так как финансовый рынок закладывает вероятность снижения геоэкономической напряжённости.

Напомним, после пасхального перемирия 21 апреля курс доллара опускался до 78,2 рубля, евро — до 91,6 рубля, юаня — до 11 рублей. С начала 2025 года зарубежные валюты подешевели к рублю почти на треть. Экономисты не исключают приближение курса доллара к 60 рублям, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее был спрогнозирован средний курс доллара в 2025 году.

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