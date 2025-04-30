Две иностранные авиакомпании планируют возобновить сообщение с РФ в мае

kp.ru: El Al и Vietnam Airlines возобновят полеты в Россию в мае

Сразу две иностранные авиакомпании — израильская El Al и Vietnam Airlines — планируют возобновить полеты в Россию с 1 мая. Об этом пишет kp.ru.

По информации издания, El Al будет совершать семь рейсов в неделю из московского Домодедово в Тель-Авив. По понедельникам, вторникам и средам запланировано по одному рейсу в день, по четвергам и воскресеньям — по два рейса в день.

Vietnam Airlines планирует вернуться в Россию 8 мая. Рейсы будут совершаться из аэропорта Шереметьево в столицу Вьетнама Ханой дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

До этого стало известно, что авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) планирует возобновить авиасообщение с Россией с 1 мая.

Авиакомпания возобновляет пассажирские рейсы по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад. В пресс-службе перевозчика добавили, что билеты можно приобрести в авиакассах.

Ранее в США заявили, что переговоры с Россией движутся к снятию американских санкций.