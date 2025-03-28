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В кабмине РФ заявили, что не рады деиндустриализации Европы

Вице-премьер Оверчук заявил, что в РФ не рады деиндустриализации Европы
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Global Look Press

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что в РФ не рады деиндустриализации Европы. Такое мнение он выразил на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Азиатского форума в Боао в Китае, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой», — заявил он.

По словам Оверчука, ухудшение экономической ситуации в Европе частично связано с тем, что европейские страны отказались от дешевых российских энергоресурсов и дешевых товаров из Китая, а также лишились возможности сокращать расходы на оборону.

«Теперь их структура расходов изменилась из-за их политики. И они просто несут ответственность за последствия этих решений», — заявил он.

До этого Оверчук выразил опасение, что отмена западных санкций затормозит экономику РФ.

Ранее Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС.

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